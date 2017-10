Lazio, Lotito al contrattacco: "Lesa credibilità mia e del club"

Il caso degli adesivi di Anna Frank con la maglietta della Roma appiccicati in Curva Sud dai tifosi laziali ha scosso il nostro calcio nell'ultima settimana e potrebbe avere delle ripercussioni anche sul presidente biancoceleste, Claudio Lotito, che essendo a rischio squalifica passa al contrattacco. La Lazio e il suo presidente, infatti, hanno dato mandato ai loro legali per "procedere in tutte le sedi, penali e civili, per l'accertamento dei reati ed il risarcimento dei gravi danni patrimoniali e non patrimoniali, derivanti dalla lesione della credibilità e del prestigio della società quotata S.S. Lazio S.p.A. e del suo presidente Dott. Claudio Lotito nei confronti dei soggetti, delle persone e delle testate giornalistiche, televisive e radiofoniche che hanno attribuito comportamenti, fatti, frasi ed interpretazioni in difformità da quelle realmente pronunciate e verificatesi".

Il mandato, annunciato da una nota della società, arriva dopo le polemiche sugli adesivi antisemiti trovati in Curva Sud domenica scorsa e, soprattutto, dopo la diffusione dell'audio da parte de Il Messaggero di una conversazione telefonica di Lotito in cui si parla della visita alla Sinagoga di lunedì scorso, con la contestata frase 'famo sta sceneggiata'. Lotito e la Lazio contesteranno in particolare alcune ricostruzioni giornalistiche seguite alla visita in Sinagoga e l'interpretazione di quelle parole, in quanto "lesive della credibilità e del prestigio", sottolineando - come emerso anche da notizie giornalistiche - in particolare che la telefonata si sarebbe in realtà svolta con l'esponente della comunità ebraica romana, Vittorio Pavoncello, il quale però ha negato.