Lazio, la prima nuova maglia della stagione 2018/19

Secondo giorno di visite mediche per la Lazio versione 2018/19, annunciata anche la nuova maglia per le partite casalinghe firmata Macron. I tifosi biancocelesti saranno contenti di rivedere lo stile "bandiera" che tanto piacque nel 2014/15: aquila dal design futuribile sul petto, parte superiore del busto bianca e quella inferiore celeste. Sul retro, il colletto (celeste, a polo con vela in maglieria) è personalizzato con il logo della squadra e la scritta “NOI L’AMIAMO E PER LEI COMBATTIAMO”



La divisa è completata da pantaloncini celesti con coulisse piatta bianca con puntale celeste e spacchetti con inserti in maglieria. I calzettoni sono celesti con banda bianca orizzontale e con, al centro, la scritta “SS LAZIO 1900”. Total black la maglia del portiere che riprende la linea della divisa home, così come le caratteristiche tecniche.