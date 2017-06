Lazio, la Curva Nord: "Keita-Tounkara, abbassate la cresta oppure ve la tagliamo noi"

Tensione in casa Lazio. Nella notte la Curva Nord ha lasciato un minaccioso striscione su un muro vicino a Formello: "Keita-Tounkara, abbassate la cresta oppure ve la tagliamo noi!". I più caldi supporter biancocelesti probabilemnte non hanno gradito gli ultimi atteggiamenti di Keita, al centro di un braccio di ferro con la società per la questione del rinnovo e richiamato platealmente da Biglia in panchina nel corso della partita con il Pescara all'Adriatico.



Tounkara è finito nel mirino forse per aver difeso proprio Biglia: alla fine della gara con il Chievo il capitano aveva ricevuto gli insulti e lo sputo di un tifoso e il giovane attaccante era intervenuto in tribuna dando vita a un parapiglia con il 'sostenitore' esagitato.