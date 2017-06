Lazio, la Curva Nord: "Capricci dorati di Keita, queste cose ci fanno schifo"

Duro attacco della Curva Nord contro Keita. Nel corso del programma La Voce della Nord, in onda su Radiosei, la parte calda del tifo laziale non ha usato mezze misure nei confronti del giocatore sul piede di partenza: "Assistiamo ai capricci dorati di alcuni calciatori, queste cose ci fanno schifo. Sulla situazione relativa a Keita ci sono state delle offerte allettanti che non ha accettato, perché la sua ambizione è vestire una sola maglia (quella della Juve ndr). Ma questo club al quale lui ambisce, ha fatto pervenire alla Lazio un'offerta impossibile da prendere in considerazione. Per quanto riguarda il Milan, Biglia era pronto ad andare, Keita no".



Il 'consiglio' è dunque netto: "Chi non ha voglia di indossare questa maglia vada subito via, ma a condizioni giuste, dignitose per la società e per il tifo. Chi resta pensando di trascorrere una stagione passeggiando in campo, sappia che così facendo diventerà un nemico dei tifosi. Una stagione in tribuna o a casa? Se devi passeggiare in campo, puoi solo che restartene a casa. I tempi degli alibi son finiti. Un ragazzino mal consigliato sta tenendo in scacco il mercato della Lazio: Keita deve decidere cosa fare da grande, perché finché la società non saprà quanto poter investire sul mercato è vincolata".