Lazio ko: il Borussia Dortmund vince 1-0

La Lazio va ko nell'ultimo test prima dell'inizio del campionato. I biancocelesti sono stati battuti 1-0 dal Borussia Dortmund a Essen. Decisivo un gol di Marco Reus al 6' del primo tempo. L'uomo mercato Sergej Milinkovic-Savic è rimasto in campo per 85'. Per la squadra di Simone Inzaghi si tratta della seconda sconfitta in amichevole, dopo quella subita a Londra contro l'Arsenal.



Il difensore brasiliano Wallace ha parlato ai microfoni di Lazio Style Channel nel post partita: "Oggi è stata una gara dura per noi difensori perché ci hanno sfidato spesso nell’uno contro uno. È stato un buon test, ci ha fatto lavorare sui movimenti difensivi e questo ci aiuta, ci dà fiducia e voglia di lavorare. Siamo stati bravi, peccato per il gol ma abbiamo fatto bene. Oggi era un’amichevole contro una grande squadra, sarà una settimana decisiva e contro il Napoli servono solo i tre punti. Dobbiamo lavorare sugli errori per non ripeterli. Quest’anno è stato diverso, il mister con lo staff ha fatto un ottimo lavoro per farci migliorare: abbiamo visto come prendiamo gol e su cosa pecchiamo ancora".