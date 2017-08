Lazio, Keita non si presenta all'allenamento

Keita si aggiunge alla lunga lista di giocatori che in questa sessione di mercato cercano di forzare la mano alle società pur di essere ceduti: dopo Dembélé, Kondogbia e Coutinho anche l'attaccante senegalese non si è presentato alla ripresa degli allenamenti a Formello. Un'assenza, come tiene a far sapere la Lazio, ingiustificata e che aggiunge un ulteriore tassello ai difficili rapporti con la dirigenza dopo l'esclusione dalla Supercoppa italiana contro la Juventus.



E proprio i bianconeri sono gli spettatori interessati visto che Keita è un obiettivo di Marotta e Paratici: nonostante la scadenza del contratto nel 2018, Lotito lo valuta 30-35 milioni di euro mentre la Juve non va oltre i 20. Il braccio di ferro è iniziato.