Lazio, Keita: "Le grandi cose richiedono tempo"

Nunca te des por vencido, las grandes cosas llevan tiempo. Un post condiviso da Keita Balde Diao (@keitabalde14) in data: 7 Ago 2017 alle ore 09:10 PDT

Keita Baldé deve sentirsi davvero un leone in gabbia alla Lazio: l'attaccante senegalese (ma di origine spagnola) ha un contratto in scadenza a giugno 2018 e vorrebbe trasferirsi alla Juve, ma Lotito non ha trovato l'accordo con i bianconeri. Il suo ultimo post su Instagram è enigmatico: "Mai darsi per vinti, le grandi cose richiedono tempo". Probabile il riferimento al passaggio a un club di prima fascia che gli consenta di giocare la Champions. A lui è interessata anche l'Inter.