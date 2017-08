Lazio-Keita, il caso riesplode: fuori dalla Supercoppa

Claudio Lotito aveva assicurato che con Keita ci sarebbe stato un chiarimento, Simone Inzaghi qualche ora dopo in conferenza stampa aveva riacceso l'allarme: "Non so se giocherà, voglio solo ragazzi che diano il 100%". Quel "non so" è diventato un no, perché non è stato neppure convocato: il retroscena che emerge è che l'attaccante della Lazio avrebbe manifestato al tecnico un fastidio muscolare e così guarderà la Supercoppa italiana dalla tribuna. Felipe Anderson, invece, è nell'elenco, ma non è recuperato completamente, dovrebbe andare in panchina.



La Juve, dunque, resta il futuro nemmeno troppo remoto di Keita, ma non quello immediato: il giocatore ha allestito da mesi un vero e proprio braccio di ferro con il club affinché accetti l'offerta bianconera di 20 milioni più bonus, inferiore ai 30 richiesti da Lotito. Così, al di là del problemino fisico di cui Inzaghi non ha fatto menzione in conferenza, è molto probabile che le voci di mercato possano condizionare Keita che da qui al 31 agosto si vede un'altra maglia addosso. Quella della squadra che avrebbe dovuto cercare di battere.