Lazio, Keita a un tifoso: "Tranquillo, non mi vuole nessuno"

Ad Auronzo di Cadore, sede del ritiro della Lazio, è andato in scena un divertente siparietto secondo quanto riferisce cittàceleste.it. Un tifoso biancoceleste ha provato a stuzzicare Keita sul suo futuro e il giovane senegalese ha risposto così: "Tranquillo, non mi vuole nessuno". A questo punto si è inserito Inzaghi che, scherzando, ha affermato: "E' lui il nuovo direttore sportivo".



Al di là delle battute resta incerta la situazione dell'attaccante: l'ipotesi Juventus sembra definitivamente sfumata perché i bianconeri hanno spostato la loro attenzione su altri obiettivi (Douglas Costa e Bernardeschi) così come il Milan dopo il rifiuto del giocatore laziale.



Resterebbe solo il Chelsea: come riporta il Sun, i Blues potrebbero offrire 19 milioni di euro ma Lotito ne vuole 30 per il giocatore con contratto in scadenza nel 2018. Sullo sfondo c'è il Liverpool. Keita attende novità nei prossimi giorni: il rapporto con la Lazio è ormai deteriorata e sarebbe complicata, soprattutto dal punto di vista ambientale, la permanenza a Roma.