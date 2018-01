Lazio, Inzaghi: "Sono contrario alla VAR"

Simone Inzaghi, dopo il confronto tra gli arbitri e gli allenatori di serie A sulla VAR, ha espresso il suo pensiero: "È una tecnologia alla quale sono contrario, l'ho ribadito, ma abbiamo analizzato i dati e sta andando bene, sta aiutando il calcio ed è giusto andare avanti". Così il tecnico della Lazio: "C'è stata l'ammissione di qualche errore, ma si sbaglia tutti. A lungo andare può migliorare. È stato un buonissimo confronto, sono stati analizzati dei video. Anche su Lazio-Torino? Abbiamo visto tutto...".



Anche Luciano Spalletti ha le idee chiare: "Il 90% delle scelte è stato corretto, il 10% sbagliato: è chiaro che questo impone di lavorare sul 10% per la perfezione, sarebbe devastante in questo momento tornare indietro". Ancora il tecnico dell'Inter: "Ora che sono abituato alla VAR, vedendo le partite estere noto la mancanza di un supporto che fa stare tranquilli" ha aggiunto il tecnico dell'Inter confermando che si è parlato della tempistica della chiamata del fuorigioco, a volte dilatata. "Si lascia andare se è di 10 cm, non se è di mezzo metro. I nostri guardalinee hanno qualità, sanno scegliere, hanno una percentuale di scelte corrette da potersi prendere più responsabilità di quelle che la Var consente".



Marco Giampaolo, invece, ha parlato della possibilità per gli allenatori di richiedere l'intervento della VAR: "Potrebbe essere un passo avanti, ma non lo abbiamo chiesto" (e Pioli ha ricordato: "Il regolamento lo vieta, gli arbitri l'hanno sottolineato").