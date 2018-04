Lazio, Inzaghi: "Siamo stati penalizzati dagli arbitri ma non c'è malafede"

Nel corso dell'iniziativa "La Lazio nelle scuole" all'Istituto Leonardo da Vinci di Via Cavour a Roma, Simone Inzaghi è tornato a parlare di arbitri. "È sotto gli occhi di tutti che siamo stati penalizzati, dobbiamo essere bravi ad andare avanti. La classe arbitrale è molto preparata e non penso alla malafede, ma quest'anno sono capitate tante cose che ci hanno svantaggiato. Dovremo essere più forti di tutto questo" le parole dell'allenatore biancoceleste.



Inzaghi, secondo il Messaggero arrabbiato per il minutaggio dei suoi giocatori in Nazionale, ribadisce la necessità di non pensare più a quanto accaduto negli ultimi mesi: "È difficile mantenere la calma nonostante alcuni episodi, ma noi dobbiamo essere bravi a restare concentrati solo sul calcio giocato in questa parte finale della stagione".