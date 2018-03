Lazio, Inzaghi: "Serve la partita perfetta, io sto bene qui"

Simone Inzaghi ripensa ancora alla eliminazione della coppa Italia a opera del Milan ma chiede di voltare pagina in vista della Juventus: "Quando si perde l'accesso in finale in quel modo può esserci della delusione ma nello stesso tempo sono contento che domani avremo subito una partita così importante, visto l'avversario che andremo ad affrontare le energie e le forze si recuperano da sole".



Il tecnico della Lazio parla così della sfida dell'Olimpico: "Li abbiamo incontrati due volte in questa stagione e siamo riusciti in due imprese. Domani dovremo fare una grandissima partita contro una grandissima squadra e un ottimo allenatore. Se non gioca Higuain gioca Dybala, ovunque guardi c'è un problema. Faremo di tutto per creare difficoltà alla Juve".



Infine, su un possibile futuro sulla panchina bianconera: "Voci che fanno piacere ma penso che la Juventus abbia il miglior allenatore italiano in circolazione, a cui vanno fatto i complimenti perché ha fatto grandissime cose. Io sono qui da 18-20 anni alla Lazio ed è la cosa più bella che potesse capitarmi, sono contento e concentrato su tutto quello che sta accadendo".