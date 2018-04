Lazio, Inzaghi senza voce: "Mi dicono che c'era un rigore..."

Simone Inzaghi si lecca le ferite senza drammatizzare. È rimasto senza voce, non senza speranza dopo l'1-1 della Lazio col Bologna. Ecco le sue dichiarazioni a Premium Sport.



"Avremmo meritato la vittoria, bisogna accettare il pareggio. Abbiamo tirato 21 volte in porta, ma abbiamo fatto un solo gol: ci abbiamo provato, non ce l'abbiamo fatta. Non sono preoccupato, vogliamo rimanere lì, faremo di tutto per rimanerci. Era l'ultima partita di una lunga serie, dopo la sosta ripartiremo nel migliore dei modi. Nel primo tempo abbiamo sofferto un pochino, dovevo togliere un attaccante e ho scelto Nani, nel secondo tempo non abbiamo mai rischiato, a parte una volta, e davamo sempre la sensazione di essere pericolosi".



"Siamo mancati forse nell'ultimo passaggio, avremmo dovuto dare più qualità. Abbiamo dovuto rinunciare in un colpo solo a Radu, Lulic e Milinkovic, per noi sono giocatori importantissimi. Tutte corrono, rispetto alle altre, a parte il Milan, abbiamo più partite nelle gambe. È normale che ci sia un po' di stanchezza, ma la squadra ha corso per 95 minuti e ai punti avrebbe meritato la vittoria. Dal 21 gennaio abbiamo giocato una volta ogni tre giorni".



"Non molleremo il campionato per puntare sull'Europa League. Stiamo onorando nel migliore dei modi, ci faremo trovare pronti. Recuperare Milinkovic e gli altri è importante, sarà importante anche recuperare energie".



Inzaghi ha poi avuto modo di parlare ancora una volta della Var, per un presunto rigore negato a Felipe Anderson: "Un mio collaboratore mi ha detto che c’era un rigore per noi anche stasera. Non dico più nulla, ho visto oggi delle partite e tanti arbitri stanno di più al monitor che in campo. Questo non è più calcio"