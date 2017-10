Lazio, Inzaghi senza voce: "Abbiamo fatto qualcosa di storico"

Simone Inzaghi è senza voce: "Nell'ultimo quarto d'ora mi hanno perdere quel filo che avevo". Riesce a parlare, per fortuna dei tifosi della Lazio, per condividere con loro il momento di gioia. La sua squadra ha battuto 2-1 la Juve allo Stadium agganciando i bianconeri in classifica. "Un'impresa, c'era un motivo se la Juve non perdeva in casa da tre anni (in realtà due anni e quasi due mesi, n.d.r.). Abbiamo fatto qualcosa di storico, adesso è normale e giusto che si parli di questi ragazzi. All’inizio ci mettevano dietro a tutte le altre ma quando leggevo questo mi caricavo ancora di più".



La vittoria è arrivata in rimonta, dopo un primo tempo chiuso sotto di un gol: "Ho detto alla squadra che avremmo dovuto fare meglio negli ultimi 16 metri perché non stavamo facendo male. Dovevamo essere più determinati anche se non avevamo rischiato molto a parte il gol subito. Per vincere qui però dovevamo fare di più, avevo la sensazione che potevamo farcela perché quando andavamo in avanti c’erano le situazioni per colpire. Nel secondo tempo siamo scesi in campo più liberi di mente e abbiamo fatto le giocate che ci riescono di solito".