Lazio, Inzaghi: "Senza l'Europa League Atalanta da Champions"

Mancano 270' alla fine del campionato e la Lazio al momento ha un rassicurante +4 sull'Inter quinta in classifica anche se domani i biancocelesti se la dovranno vedere con l'Atalanta all'Olimpico in una sfida che si preannuncia spettacolare.



"Può essere una domenica decisiva? No, non penso. Però sicuramente per noi questa partita è importantissima, dobbiamo dar seguito alle prestazioni, giochiamo contro una squadra molto ben allenata e organizzata, che senza l'Europa League si giocherebbe un posto in Champions insieme a noi, l'Inter e la Roma" evidenzia Simone Inzaghi nella conferenza stampa della vigilia.



Il tecnico spiega di non essere interessato ai risultati delle rivali: "Non dobbiamo perdere energie per guardare gli altri. Pensiamo solo a noi e alla nostra partita, dovremo avere lo spirito e la voglia di sempre. La nostra Champions passa attraverso l'Atalanta, dovremo stare attenti in entrambe le fasi, è una formazione difficile da affrontare. Ci siamo preparati per fare una gara equilibrata".