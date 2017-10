Lazio, Inzaghi "Scudetto? La mia testa è a Bologna"

Dopo gli ultimi risultati (4 vittorie consecutive in campionato, 6 considerando anche l'Europa League, molti osservatori e addetti ai lavori si domandano se anche la Lazio possa aspirare al tricolore "Parolo dice che per lo scudetto ne dobbiamo riparlare a marzo? Ha detto cose giuste, spingermi fino a marzo per me è difficile, marzo è ancora lontano. Ora la mia testa è a Bologna, di volta in volta vedremo dove saremo" afferma in proposito Simone Inzaghi, alla vigilia della trasferta di domani al Dall'Ara.



"In Serie A partite semplici non ce ne sono - aggiunge il tecnico - Vanno tutte interpretate e vinte. Con il Cagliari siamo stati bravi noi a renderla facile. Ora è alle spalle, a Bologna troviamo una squadra ferita, che ha perso a Bergamo ma veniva da tre vittorie e un pareggio. Donadoni lo conosciamo tutti, farà di tutto renderci la partita complicata".



Inzaghi quindi commenta il caso del giorno, ovvero l'affissione di adesivi antisemiti da parte dei tifosi laziali in Curva Sud domenica scorsa: "Un episodio riconducibile a pochissime mele marce ed è giusto che venga fermamente condannato". Oggi il presidente Lotito e i giocatori Wallace e Felipe Anderson, si sono recati alla Sinagoga di Roma per depositare una corona di fiori in segno di amicizia alla Comunità ebraica: "Penso che la Lazio, come società e gli stessi tifosi nella storia hanno dimostrato di mettere in atto sempre iniziative contro il razzismo. Anche questa volta la società si è mossa"