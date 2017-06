Lazio, Inzaghi recrimina: "Banti e gli assistenti ci hanno messo del loro"

Simone Inzaghi è deluso ai microfoni di Premium Sport dopo la sconfitta nel derby con la Roma: “Non dovrebbero succedere le cose che sono successe, non si devono fare questi regali: non avevamo creato tantissimo, ma qualche situazioni sì. Sembrava che fossimo noi a dover sbloccare il risultato. Invece abbiamo regalato due gol e siamo qui a commentare un derby perso 2-0. C’è grandissimo rammarico, perché abbiamo perso per demeriti nostri. Non è eccesso di sicurezza, stavamo giocando, ma questi due errori hanno chiuso una partita nella quale ci abbiamo messo troppo del nostro per far sì che a vincerla sia stata la Roma".



Il tecnico della Lazio aggiunge: "È giusto che le critiche ora ci siano, il derby si può anche perdere ma se gli avversari sono stati superiori. Onore alla Roma, ma io guardo in casa mia e faccio fatica a digerire questa sconfitta: se pigli gol è perché te lo devono fare loro. In sessanta minuti non ricordo una parata di Marchetti. Ma ora dobbiamo essere bravi a farci scivolare addosso questa domenica".



Si passa quindi all'analisi dei singoli e alla direzione arbitrale: "Wallace? Stava facendo ottime partite, la sua è stata una leggerezza, ma gli servirà per il futuro. L’episodio Strootman-Cataldi? È stato provocato dal giallorosso, ma il problema è stato Banti e i suoi assistenti: Biglia non doveva essere ammonito, Strootman ha gettato dell’acqua in faccia a Cataldi. È evidente che con Banti non sono fortunato: sono lì a controllare se noi diamo un calcio a una bottiglietta e poi non vedono queste cose.”