Lazio, Inzaghi: "Pioli? I fatti sono sotto gli occhi di tutti"

Simone Inzaghi prepara il rush finale di campionato: "Sono cinque finali, non mi sfiora la mente l'ultima partita con l'Inter. Sono focalizzato solo sulla Sampdoria. Siamo in corsa per la Champions e dobbiamo rimanerci, anche se era un obiettivo insperato all'inizio. Lazio, Inter e Roma tre squadre che hanno fatto un ottimo cammino, noi dobbiamo cercare di mantenere questo cammino".



"Dobbiamo continuare in queste ultime 5 partite per noi importantissime. Dovremo cercare di fare attenzione alla fase difensiva, ci sono giocatori molto abili in avanti. Facciamo tanti gol e ne subiamo qualcuno di troppo ma ci stiamo lavorando" precisa Inzaghi, anticipando che "a parte gli squalificati (Luis Alberto e Murgia, ndr) e Patric, sono tutti convocati. Strakosha sta bene, devo valutare Parolo e Lulic".



Poca voglia di commentare le parole di Pioli sul match di mercoledì: "Stefano è un bravo tecnico e una persona che rispetto, ognuno può esternare quello che vuole. Penso che i fatti sono sotto gli occhi di tutti, in questo momento le polemiche non mi interessano. Mi interessa solo la Sampdoria".