Lazio, Inzaghi: "Per l'Europa la strada è lunga"

La sua Lazio continua a volare, sei gol al Palermo e il derby con la Roma nel mirino, ma Simone Inzaghi vuole tenere i piedi per terra e ai microfoni di Premium Sport dichiara: “Avevo chiesto ai giocatori di avere un grande approccio e l’hanno fatto alla perfezione. Era una gara a detta di tutti semplice, ma a renderla semplice sono stati questi ragazzi. Europa League più vicina? Ci sono ancora 5 partite, 15 punti disponibili, e dobbiamo fare ancora tanto".

Il tecnico biancoceleste torna anche sulle polemiche arbitrali successive alla gara di Genova: "Domenica ci sono stati episodi controversi, ma può capitare: la categoria arbitrale italiana è molto valida. Anzi, dico da ex giocatore e da attuale allenatore che siamo fortunati ad avere una classe arbitrale così. La Var è auspicabile, a patto che si possa decidere in non più di 20-30 secondi, altrimenti diventa un altro sport".

La chiusura sui due grandi protagonisti del match, Keita e Immobile: "Ho la fortuna di averli: devo cercare di gestirli, ma sono due valori assoluti perché cambiano le partite. Il derby? Non mi piace l’idea di giocarlo alle 12.30: mi sarebbe piaciuto giocare di sera, con una cornice fantastica come quelle avute in occasione della doppia sfida di coppa Italia, ma ci adegueremo.”