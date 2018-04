Lazio, Inzaghi: "Pensiamo solo a noi stessi"

Simone Inzaghi si prepara alla trasferta contro il Torino: "Abbiamo il destino nelle nostre mani. Abbiamo cominciato un lungo ciclo e con un calendario complicato, ma giocheremo pensando che sia una finale, contro una squadra con ottimi elementi e un ottimo tecnico".



La Lazio deve cercare di tenere il passo della Roma e il punto di vantaggio sull'Inter per rimanere in zona Champions League: "Ho chiesto ai giocatori di non pensare alle quattro partite che restano ma unicamente al Torino, guardando alle nostre partite senza perdere concentrazione. Dobbiamo essere lucidi fino alla fine, conterà chi avrà più motivazione. Sugli altri non possiamo incidere".



Il tecnico ha anche commentato la decisione della società biancoceleste di ospitare il Liverpool a Formello in concomitanza con la semifinale di ritorno di Champions League contro la Roma: "Penso che sia un onore ospitare una squadra blasonata come i Reds, il giorno dopo il sorteggio ci hanno fatto questa richiesta e abbiamo accettato molto volentieri. Speriamo che in futuro possa accadere la stessa cosa a noi. Significherebbe che andremo a giocare altre partite in Europa, magari a Liverpool contro l'Everton. E qualora capitasse, il Liverpool ci ospiterà volentieri, così come abbiamo accettato noi".