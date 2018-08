Lazio, Inzaghi non ci sta: "Sfortunati nel finale, sconfitta immeritata"

Simone Inzaghi non ha preso bene la sconfitta della sua Lazio contro il Napoli: "A parere mio non abbiamo meritiamo la sconfitta. Sono bastati 10 minuti nel finale del primo tempo per rovinare tutto. Abbiamo rifiatato dopo 35 minuti interpretati nel migliore dei modi, senza un intervento del nostro portiere, e abbiamo subito gol. In partite di questo tipo non è permesso avere cali di concentrazione", le sue parole nel post partita a Dazn.



L'allenatore biancoceleste ha parlato anche di cattiva sorte: "Nel finale ci è mancato quel pizzico di fortuna sulla traversa di Acerbi. Dobbiamo accettare e crescere di condizione, anche se la squadra mi è piaciuta. Mi dispiace per la gente che è venuta oggi all'Olimpico, ma avremo modo di riscattarci. Il calendario con noi non è stato clemente. La settimana prossima con la Juventus a Torino dovremo cercare di rialzare la testa. Non sarà semplice. Da dove ripartiamo? Dai primi e dagli ultimi trenta minuti del match di oggi".