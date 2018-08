Lazio, Inzaghi: "Milinkovic-Savic ha scelto di restare"

Il calendario ha regalato un bruttissimo cliente alla Lazio per la prima giornata di serie A ma la conferenza stampa di Simone Inzaghi, nel giorno di chiusura del calciomercato, verte soprattutto sull'argomento Milinkovic-Savic: "Farà parte della nostra squadra, poteva andare via ma la società voleva trattenerlo e il giocatore ha scelto di restare. Si sta allenando bene, dovrà confermarsi anche in questa stagione. Il club è stato bravo a non cedere lui, Immobile e Luis Alberto: non era semplice. Inoltre abbiamo allungato la panchina". Sui nuovi acquisti: "Ho voluto io Correa, Badelj non si discute: l'avevo già chiesto dopo l'addio di Biglia. Acerbi sarà utilissimo".



Finalmente si passa alla sfida contro il Napoli: "Ripartiamo con tanta voglia, stiamo bene anche se avrei voluto allenare qualche giorno in più qualche elemento . Ancelotti è un allenatore top e avrà bisogno di tempo per far assimilare le sue idee alla squadra ma rimangono una squadra forte che ha confermato praticamente tutti i big. Sarà una bella gara".