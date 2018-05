Lazio, Inzaghi: "Mai avuto dubbi su De Vrij, Immobile titolare"

Alla vigilia dello 'spareggio Champions' Simone Inzaghi conferma le indiscrezioni su De Vrij. Il difensore olandese scenderà in campo contro l'Inter, sua prossima squadra: "Mi sono limitato a osservarlo, a guardarlo, non avevo nessun dubbio. Dopo Crotone ho detto "vediamo", perché ho tutti i componenti della rosa a disposizione, a parte Luis Alberto e Parolo. Se avesse lavorato bene l'avrei fatto giocare, e così è stato. Sono sicuro che lui voglia lasciare un segno profondo alla società, ai tifosi e ai compagni. E far capire all'Inter che spessore di difensore avrà per i prossimi 5 anni".



Anche Immobile ci sarà: "Ha fatto una grandissima settimana come Luis Alberto e Parolo, che non sono perl . Hanno lavorato giorno e notte, domani saranno 21 giorni dalla lesione, in questi giorni ha lavorato nel migliore dei modi. Se non fosse stata l'ultima l'avrei recuperato per la prossima. Ci vuole essere a tutti i costi, giocherà dall'inizio".



Qualche altra indicazione sull'undici titolare: "Chi al posto di Luis Alberto? Felipe Anderson, è un giocatore importantissimo, penso sarà un protagonista di domani. Murgia è confermato, è in continua crescita, ha fatto molto bene, a Crotone mi stava piacendo molto ma dopo 10' del secondo tempo, sull'1-1 ho tolto gli ammoniti perché non volevo chiudere in 10 uomini".



In 90' si decide tutto: "Abbiamo parlato tanto, i ragazzi sanno che ci giochiamo tanto, è l'ultima di una stagione lunghissima. Dovremo fare la partita giusta, concentrata, umile, non dovremo sbagliare nulla. Affrontiamo una grandissima squadra".



La stagione resta comunque positiva: "I miei giocatori sono stati grandiosi, abbiamo vinto la Supercoppa, perso ai rigori in Coppa Italia, in Europa League siamo usciti per 7 minuti. Gli altri non hanno giocato quanto noi, le abbiamo volute con tutte le forze e perdendo magari qualche giocatore. Non abbiamo mai fatto calcoli, ogni partita valeva il massimo".