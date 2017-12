Lazio, Inzaghi: "La priorità è vincere. Milinkovic-Savic sta bene qui"

"La priorità è tornare a vincere, perché in casa in campionato il successo manca da troppo tempo (22 ottobre contro il Cagliari ndr). Domani abbiamo una buona opportunità, dovremo essere determinati. Il Crotone si giocherà la sua partita". Simone Inzaghi carica la Lazio in vista della gara casalinga di domani contro la formazione allenata da Walter Zenga.



"E' una gara importante, è una settimana di Natale intensa. Dovremo essere bravi, una partita alla volta - avvisa il tecnico biancoceleste - ho visto il Crotone con il Chievo, è in salute, Zenga è preparato e mi è sempre piaciuto. Ha rafforzato le idee girando molto, lo stimo, sia come allenatore che come commentatore. Ma noi vogliamo tornare a vincere".



Contro i calabresi l'allenatore biancazzurro potrebbe cambiare qualcosa in formazione ("sono tutti sulla corda, quando ci sono 3 partite in 7 giorni bisogna cambiare qualcosa per forza"), irrinunciabile però questo Milinkovic-Savic, sempre più oggetto del desiderio dei migliori club europei: "Parlo spesso con lui - rivela Inzaghi - è tranquillo e felice di stare alla Lazio. Ha 22 anni, è giovane ed è normale che attiri su di se l'interesse di tantissime squadre. Io gli auguro di diventare più forte di Paul Pogba".