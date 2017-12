Lazio, Inzaghi: "La partita l'ha decisa l'arbitro"

Senza voce, sconsolato e ancora visibilmente arrabbiato Simone Inzaghi quando si presenta ai microfoni di Premium Sport dopo la sconfitta dell'Olimpico contro il Torino: “Le immagini parlano chiaro. Io posso analizzare solo il primo tempo, poi la partita l’hanno decisa l’arbitro e i suoi collaboratori. Nel primo tempo dovevamo forse fare meglio, ma avevo la sensazione che avremmo potuto sbloccarla. Poi nella ripresa avete visto tutti, ci siamo sentiti defraudati per la quarta giornata di fila".

"Non sono stato bravo a far reagire i ragazzi - ha continuato Inzaghi - ma io posso solo analizzare i primi 45 minuti. Questa Lazio al quarto posto dà fastidio come ha detto Luis Alberto? Non lo so, ma dopo quattro giornate così lo si può pensare. Spero di no, ma quando succedono queste cose lo si pensa. Le altre volte sono riuscito a parlare con la squadra e a tranquillizzare i ragazzi, questa volta è stato più difficile. Ora però la situazione è pesante, ho fatto fatica a far ragionare i miei giocatori: nella ripresa non avevamo più la testa sul campo. A Genova siamo rimasti lucidi, stasera non ci siamo riusciti".

"Dobbiamo lasciarci alle spalle tutto questo, è normale che la gente si faccia delle domande e si dia delle risposte. Mi dispiace molto per i miei ragazzi, questo è stato l’intervallo più difficile da quando alleno: negare l’evidenza è difficile. Non ho chiesto niente all’arbitro, ho parlato solo con Burdisso che mi ha detto che ha riferito all’arbitro che non c’era niente. Ma non voglio neanche parlarne, avremmo dovuto andare in vantaggio e non far succedere questa cosa, però quando succede è fastidioso. Quante giornate a Immobie? Non lo so, vedranno le immagini e vedranno che non c’è nulla, magari faranno in modo che non accada niente. Vedremo cosa succederà”

"È una vergogna", De Angelis è incredulo