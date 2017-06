Lazio, Inzaghi: "Juventus-Roma? Il nostro desiderio è raggiungerle..."

"Stasera guarderemo Juventus-Roma con grandissima attenzione, si sfidano le due migliori squadre del campionato, lo dice la classifica. Vinca lo sport, sarà un grandissimo spot per il calcio italiano. Il nostro desiderio è quello di raggiungerle, noi dobbiamo sempre guardare avanti e non certo indietro". Lo dice Simone Inzaghi, alla vigilia della sfida casalinga contro la Fiorentina, parlando del big match dello Juventus Stadium.



Il tecnico della Lazio analizza le prossime due gare che attendono i biancocelesti: "Con la Fiorentina ci aspetta una partita importantissima e 72 ore dopo giocheremo con l'Inter, ma non pensiamo ai nerazzurri. Le tabelle non le abbiamo mai fatte, cerchiamo sempre di vincere. L'Europa? All'inizio ci eravamo prefissati di riportare l'entusiasmo attorno a noi e rimanere nella parte che conta della classifica il più possibile. Ora ci siamo, abbiamo l'obbligo di rimanerci e far di tutto che questo accada".