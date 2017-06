Lazio, Inzaghi: "Juve? Niente è impossibile e noi non siamo più una sorpresa"

Simone Inzaghi gonfia il petto: la sua Lazio è lì in alto, quarta con 40 punti in 20 partite, dove nessuno pensava potesse arrivare. Nessuno, tranne lui. Ed è con questo spirito che si avvicina alla sfida con la Juve allo Stadium: "Sicuramente sappiamo che è una partita difficilissima, troveremo una Juve che ha perso a Firenze, andremo a giocarcela a viso aperto. L'abbiamo preparata bene, non abbiamo avuto una settimana piena, ma ho visto concentrazione. Incontreremo la squadra che ha vinto 5 scudetti e che è favorita anche quest'anno. Ma di impossibile non c'è nulla nel calcio. Ha vinto le ultime 28 in casa, rispetto al solito sarà più difficile. Ma siamo convinti che possiamo fare la nostra partita. Abbiamo dimostrato con le grandi di potercela giocare, dobbiamo essere convinti in quello che abbiamo studiato in allenamento, rispetto alla gara d'andata troveranno una Lazio con 20 partite in più alle spalle. Noi concedemmo poco, una palla in area e fecero gol".



Inzaghi ci crede, dunque: "Io quello che percepisco è che lo scetticismo che c'era all'inizio, quando siamo partiti per Auronzo, non c'è più. La gente è contenta perché ce la giochiamo con tutte, abbiamo 40 punti, se gli altri non avessero corso così tanto saremmo ancora più in alto. Adesso viene il difficile, nessuno ci ha regalato niente, abbiamo meritato. Ora manca un girone, dovremo essere pronti perché non siamo più una sorpresa. Abbiamo vinto 5 delle ultime 6, con il Genoa non era semplice, voleva passare il turno. Una vittoria a Torino lancerebbe la Lazio per la Champions? Indipendentemente da Torino vogliamo ballare fino alla fine. Abbiamo fatto dei sacrifici, lavorato in un'unica direzione. Vogliamo continuare così. Avrei solo voluto essere al completo". Già, mancheranno Basta, Lulic e Keita. Ma la Lazio può farcela lo stesso.