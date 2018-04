Lazio, Inzaghi insiste: "Gli episodi ci hanno penalizzato"

"La nostra classifica è bugiarda, siamo stati rallentati da episodi che sono sulla bocca di tutti. La classifica non è vera, dovrebbe essere migliore. Ma ora tutto dipende da noi, deve essere uno stimolo in più". Alla vigilia di Lazio-Bologna di domani sera Simone Inzaghi torna a parlare degli episodi arbitrali a sfavore dei biancocelesti: "Non dobbiamo pensare a ciò che è successo ma al Bologna, sperando di fare la partita giusta. Donadoni è bravo ed esperto, faranno di tutto per complicarci la vita", aggiunge nelle dichiarazioni riportate dall'ANSA il tecnico biancoceleste, che in merito alla protesta dei tifosi laziali prevista per domani di fronte alla sede della Federcalcio, si auspica "che sia una manifestazione educata e pacifica, in stile Lazio".

Quanto alle scelte di formazione per domani, Inzaghi denuncia alcuni problemi a centrocampo: "Lulic ha avuto un problemino fisico, domani sera sarà out - spiega l'allenatore - Milinkovic-Savic vedremo domani, ha ancora qualche problemino, domani faremo un risveglio muscolare, vedremo se convocarlo o meno".

Infine, un commento sul sorteggio dei quarti di finale di Europa League che vedono il Salisburgo come prossima avversaria dei biancocelesti: "Ho sentito qualcuno essere contento - conclude Inzaghi - ci andrei piano. Il Salisburgo non perde da 33 partite tra Europa League e campionato. Non perde in casa dal novembre del 2016, ha eliminato il Borussia Dortmund e la Real Sociedad, sarei cauto. Però ora non penso a quel confronto, penso solo al Bologna".