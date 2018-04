Lazio, Inzaghi: "Immobile è convocato, sarà uno snodo Champions"

"Tabelle sinceramente non ne ho mai fatte. Non bisogna pensare alle sei partite che restano, ma solo a quella che viene. Per noi ora quello che è più importante è fare una buona gara a Firenze domani. Per i numeri è presto. Giochiamo contro una squadra che ha preso un gol nelle ultime 7 sfide, con ottimi giocatori e un allenatore molto bravo e preparato". Lo dice l'allenatore della Lazio, Simone Inzaghi, alla vigilia della trasferta sul campo della Fiorentina.

Dopo la staffetta nel derby, il tema più caldo è il dualismo tra Felipe Anderson e Luis Alberto: "Per me non è difficile scegliere - spiega il tecnico biancoceleste in conferenza - è più difficile per loro. A Udine hanno giocato insieme, se domani giocassero tutti e due significherebbe che dovrei rinunciare a Milinkovic. Altrimenti uno dei due riposerà. Si tratta di equilibri, anche nelle altre squadre l'allenatore deve scegliere. La Juventus è un caso lampante, a parte qualche eccezione penso faccia lo stesso con Higuain, Dybala e Mandzukic. Di volta in volta l'allenatore sceglie chi rimane fuori, ma chi resta fuori non significa che non è importante".

Il dubbio della vigilia in casa biancoceleste riguarda le condizioni di Ciro Immobile: "Ha preso una bruttissima botta sul collo del piede al derby - ha ammesso Inzaghi - abbiamo escluso infrazioni: è tra i convocati e poi vedremo domani, se inizierà la partita o partirà dalla panchina. Ma sono abbastanza tranquillo perché ho tutta la rosa a disposizione".