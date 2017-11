Lazio, Inzaghi: "Immobile? C'è speranza. Chi vince avrà l'inerzia a favore"

Derby d'altissima classifica per la Lazio che si presenta al derby al quarto posto a -4 dalla vetta e con un punto di vantaggio sui cugini. "A giugno nessuno si sarebbe immaginato la Lazio davanti alla Roma. Noi abbiamo fatto qualcosa di importante, ma dobbiamo continuare e giocare partita per partita, rimanendo insieme a squadre che a inizio anno davano tutti davanti a noi" sottolinea Simone Inzaghi alla vigilia della stracittadina.



Il tecnico biancoceleste non scioglie il dubbio relativo alla presenza o meno di Ciro Immobile: "Risente ancora un po' del problemino (alla coscia destra ndr) che aveva accusato alla vigilia dell'Udinese. Mercoledì si era mosso abbastanza bene con la squadra, ieri il problema si è ripresentato e così abbiamo preferito lasciarlo a riposo. C'è l'allenamento di oggi, vedremo e valuteremo, ci sono speranze di vederlo in campo. Sul doppio impiego del suo bomber da parte di Ventura contro la Svezia Inzaghi chiarisce: "Ha giocato le due partite al massimo delle sue possibilità, sapeva che aveva un problema, ma mi sarei aspettato che avesse fatto due partite di grandissima intensità. E' normale che lui e Parolo abbiano vissuto una grandissima delusione, però il calendario gli si prospetta subito una grandissima partita che è il derby. A Parolo, e Immobile se giocherà, dico che la loro rabbia agonistica accumulata avranno modo di metterla in campo".



L'attaccante farà di tutto per esserci nella sfida tanto attesa nella Capitale: "Non è una partita uguale alle altre, sono due gare con altissima tensione e a sé in un campionato. Dovremo avere corsa, grinta e determinazione: chi vincerà il derby avrà l'inerzia a favore. Affrontiamo una squadra che ha una qualità assoluta: insieme alla Juve ha la rosa più lunga e allestita meglio della Serie A. Stimo Di Francesco, è già riuscito a trasmettere alla Roma le sue idee di calcio. Ora i giallorossi subiscono meno gol perché concedono poco, forse anche davanti creano un po' meno perché hanno perso Salah e non hanno ancora a disposizione Schick".



Chiusura dedicata alla Var, che fa il suo debutto nel derby romano: "Siamo alla 13.ma partita, i giocatori si sono abituati alla Var, il guardalinee resta magari con la bandierina giù e poi si verifica. Anche noi ci stiamo abituando".