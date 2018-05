Lazio, Inzaghi ha deciso: De Vrij titolare contro l'Inter

Da ieri Stefan De Vrij è ufficialmente un giocatore dell'Inter (i nerazzurri hanno depositato il contratto in Lega): l'accordo tra l'olandese e il club di corso Vittorio Emanuele era noto da tempo ma la notizia ha fatto comunque un certo 'scalpore'. Questo perchè il 20 maggio all'Olimpico è in programma la sfida (lo spareggio) Champions tra la Lazio e la squadra di Spalletti e i tifosi delle Aquile si sono divisi sull'opportunità di schierare o meno il centrale.



Detto che il Biscione ha agito correttamente (De Vrij andava in scadenza non avendo rinnovato il contratto), secondo la Gazzetta dello Sport Simone Inzaghi avrebbe già deciso: il 26enne scenderà regolarmente in campo dato che il tecnico non alcun dubbio sulla professionalità del giocatore e del resto il suo rendimento negli ultimi mesi, quando già sapeva di dover lasciare i capitolini a fine stagione, è stato eccellente. Sul caso è intervenuto anche il ds biancoceleste, Igli Tare, che a il Tempo ha detto: "De Vrij gioca fino all'ultima partita, ci fidiamo di lui".



Certamente però la situazione rimane 'paradossale': De Vrij potrebbe contibuire a regalare la Champions ai biancocelesti toglendola così alla sua prossima squadra e quindi anche a se stesso...