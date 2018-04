Lazio, Inzaghi: "Gruppo straordinario, mi sorprende ogni volta"

Simone Inzaghi può solo fare i complimenti alla sua squadra dopo l'impresa di Firenze: "Alleno dei ragazzi straordinari, che hanno un grandissimo cuore e che l’hanno messo in campo. La partita non era cominciata bene, ma non abbiamo mai perso lucidità riuscendo a portare a casa tre punti per noi importantissimi" le parole a Premium Sport.



Il tecnico della Lazio commenta così l'espulsione: "Ho detto tempo fa che di arbitri non avrei più parlato, ci sono le immagini quindi valutate voi: mi è solo dispiaciuto lasciare la squadra senza il suo allenatore, ma sapevo che sarebbe rimasta nelle buone mani dei miei vice. Ho solo protestato perché secondo me l’espulsione di Murgia non c’era, ma andiamo avanti: questi ragazzi non mollano mai, ogni domenica che passa mi sorprendono sempre di più. Sono molto contento per questa vittoria, tutto il gruppo va in un’unica direzione, non è giusto fare solo dei nomi".



Quanto dà fastidio a Inzaghi che quando si parla di lotta Champions la Lazio spesso viene esclusa? "Mi dava fastidio quando ad agosto si diceva che la Lazio non sarebbe arrivata tra le prime otto: noi ci siamo, vogliamo ballare fino alla fine e poi vedremo dove arriveremo". Infine, su Luis Alberto accostato al Barcellona: "Penso possa giocare in qualsiasi squadra al mondo, ma ha appena rinnovato con noi: noi vogliamo andare avanti con lui e penso che lui voglia fare altrettanto con noi".