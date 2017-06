Lazio, Inzaghi gongola: "40 punti in 20 giornate, grandissimo risultato"

Non nasconde la propria soddisfazione Simone Inzaghi ai microfoni di Premium Sport dopo la vittoria della Lazio sull'Atalanta: “E’ stata una grandissima vittoria e penso meritata. Berisha ha fatto ottimi interventi, abbiamo fatto 15 tiri totali contro sette. Abbiamo affrontato una grande squadra che è passata in vantaggio al primo tiro in porta, lì la gara si è complicata ma siamo stati bravissimi a riprenderla e poi a vincere. Non ricordo grandi parate di Marchetti, abbiamo sbagliato sul loro gol e ci hanno punito ma dobbiamo guardare le tante cose positive cha abbiamo fatto".



Il tecnico biancoceleste commenta così il suo allontanamento dal campo: "Cosa ho detto al quarto uomo in occasione dell’espulsione? Assolutamente niente, ho solo detto che una volta un piede si può mettere fuori dall’area tecnica. E’ stata un’espulsione immeritata ma sono cose che capitano. Mi dispiace anche per Gasperini che è sempre un signore e neanche lui meritava il rosso".



Il mercato è in corso ma Inzaghi preferisce fare un bilancio del campionato della Lazio: "Faremo qualcosa solo se qualcuno uscirà. Dopo la sosta avevamo due gare in casa e dovevamo vincere per forza. L’abbiamo fatto e io in queste settimane ho pensato solo al campo. Dove può arrivare la Lazio? Abbiamo fatto 40 punti dopo 20 partite, è un grandissimo risultato. Ci sono però tantissime squadre attrezzate che vincono sempre perché di solito con 40 punti sei secondo o terzo a questo punto della stagione. Noi abbiamo grandi margini di miglioramento, sono molto soddisfatto e dobbiamo continuare così".



Determinante, ancora una volta, è stato il ritrovato Immobile: "Gli ho solo detto di restare tranquillo perché le occasioni le creava sempre, anche quando non segnava. Nuovo rigorista? I nostri rigoristi sono Immobile e Biglia e poi dipenderà a seconda della situazione. Io sono tranquillo con tutti e due”.