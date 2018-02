Lazio, Inzaghi: "Felipe Anderson tornerà quando sarà più sereno"

La conferenza stampa di Simone Inzaghi alla vigilia del match contro il Napoli era molto attesa: un po' perché sarà la sfida sul campo della capolista ma soprattutto perché per la prima volta il tecnico biancoceleste ha parlato di ciò che è accaduto con Felipe Anderson post-Genoa. Prima la carota: "Su di lui sono state dette cose inesatte, i malumori sono normali dopo una sconfitta che non è arrivata per colpa sua".



Poi arriva il 'bastone': "Felipe non è entrato in campo come doveva entrare, in questi giorni non è sereno e per questo si allena a parte: quando tornerà sereno mentalmente allora tornerà a farci vincere le partite perché è importante per noi. È un ragazzo sensibile ma deve avere un altro atteggiamento: in questi due anni, quando ho potuto, l'ho fatto giocare".



Inzaghi anticipa così la sfida del San Paolo: "Non ci deve essere allarmismo per gli ultimi risultati, parlare di crisi è esagerato: di certo dovremo dare il 110%. Dovremo ripetere l'intensità dell'andata quando dopo un ottimo primo tempo perdemmo per i tanti infortuni che ci erano capitati". Di sicuro, nonostante i tanti gol subiti ultimamente, la Lazio non cambierà modulo: "Niente difesa a tre, finora abbiamo fatto benissimo".