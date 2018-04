Lazio, Inzaghi: "Dovremo sudare ancora molto"

Simone Inzaghi, ai microfoni di Premium Sport, non nasconde la gioia per il successo a Torino. "Sono molto contento della prestazione e di come abbiamo giocato. Poi voglio fare i complimenti a Caicedo che è entrato benissimo. Stare dietro a Immobile non è semplice, ha giocato poco ma lui è un grande professionista e ci ha aiutato molto a conquistare questi 3 punti importantissimi. Ho la fortuna di allenare dei ragazzi fantastici, siamo stati bravi a reagire dopo la sconfitta col Salisburgo" evidenza il tecnico biancoceleste.



"Avevamo un calendario molto difficile dopo il derby - prosegue Inzaghi -, siamo stati bravi a fare quattro vittorie di fila. Ora dobbiamo recuperare le forze per preparare al meglio il match contro l’Atalanta. Milinkovic-Savic giocatore da 100 milioni? E’ stato bravissimo così come tutti i suoi compagni".



"La stagione di Lucas Leiva? E’ un grande campione che ha giocato 10 anni nel Liverpool non a caso. E’ un ragazzo molto serio e disponibile e per noi è importantissimo. Questo gruppo mi fa ben sperare per il futuro, sono molto fiducioso. Mancano ancora 9 punti e ci sarà ancora molto da sudare".



A preoccupare i tifosi le condizioni di Immobile e Radu: "Faranno gli accertamenti del caso. Non sembrano infortuni di poco conto ma vedremo in settimana. C’è la sensazione che possano essere stop seri ma sono fiducioso che possano tornare per aiutarci ancora".



"Una vittoria che è un messaggio all’Inter? Noi dobbiamo guardare a noi stessi, io posso incidere solo sulla mia squadra non sulle altre. Dovevamo preparare bene questa sfida e siamo stati bravissimi, potevamo fare più gol ma abbiamo concesso pochissimo" conclude Inzaghi.