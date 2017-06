Lazio, Inzaghi: "Dominato il primo tempo, dopo il gol di Banega siamo usciti dal campo"

Simone Inzaghi esprime rammarico ai microfoni di Premium Sport dopo il ko a San Siro con l'Inter: “Abbiamo fatto un ottimo primo tempo, purtroppo non siamo riusciti a segnare e nel calcio contano i gol. L’Inter è stata brava, ha sofferto, non ha preso gol e ha segnato. Una squadra come la nostra non può permettersi di prendere 3 gol in 12 minuti. Questa sarà una cosa da rivedere, come l’approccio ai secondi tempi".



Il tecnico della Lazio spiega spiega la scelta di lasciare Keita in panchina: "Avevo programmato di fare una gara così, avevo previsto un’Inter di spinta nel primo tempo, invece siamo stati bravi noi. Poi si sa come è il calcio, sono decisivi gli episodi, Handanovic è stato bravissimo e dopo il gol di Banega la Lazio è uscita dal campo.



I biancoceslesti sono crollati nella ripresa, e non è la prima volta che accade: "Noi analizziamo i dati e i numeri. Purtroppo c’è questo dato che abbiamo subito 17 gol nei secondi tempi. E’ un dato da tenere in considerazione ed è una cosa che deve cambiare altrimenti non faremo mai il salto di qualità, soprattutto in queste partite. Noi dobbiamo crescere, la classifica è buona, dobbiamo difenderla nel girone di ritorno. Dovremo fare di più ma se riusciremo a giocare come nel primo tempo non troveremo portieri che parano tutto e torneremo al gol".



La rete di Banega ha spento la Lazio e Inzaghi lo riconosce: "Quando subiamo un gol fatichiamo a reagire e in questo aspetto dovrò essere bravo io a fare capire ai ragazzi che può succedere nel calcio di prendere una rete".



Considerazioni finali dedicate al momento negativo di Immobile e alla difficoltà della difesa sui calci piazzati: "Immobile poco servito? E’ stato bravo ed abile a farsi trovare dai compagni. Handanovic ha fatto due miracoli su di lui ma sono certo che Ciro tornerà al gol prestissimo. Due gol presi su palle inattive? Sicuramente siamo stati leggeri nelle marcature. Sul secondo è stato molto bravo Icardi anche se potevamo fare di più”.