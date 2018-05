Lazio, Inzaghi: "De Vrij onorerà la maglia, tempistiche sbagliate"

"Il contratto di de Vrij? Penso che per quanto riguarda il ragazzo era chiaro da diverso tempo, probabilmente si è sbagliata la tempistica, ma non mi cambia niente. Sono concentrato sul Crotone e dovremo cercare di fare molto bene la partita di domani". Lo dice l'allenatore della Lazio, Simone Inzaghi, rassicurando sull'impiego di Stefan de Vrij negli ultimi due match con Crotone e Inter, contro la quale l'olandese giocherà per la Champions sapendo già di vestire la maglia nerazzurra la prossima stagione. "Sono tranquillissimo - ha aggiunto Inzaghi in conferenza - perché so che tipo di ragazzo e professionista sia. Sono sicuro che onorerà la maglia per rispetto dei tifosi, della società e soprattutto dei propri compagni con i quali è stato benissimo questi 3 anni".

"Il Sassuolo non andrà a San Siro a farsi umiliare - continua Inzaghi rispondendo a chi gli chiedeve se si aspetta una goleada dei nerazzurri, cui servono 6 gol di scarto per migliorare la differenza reti con i biancocelesti - giocherà con la mente libera e per l'Inter non sarà una partita semplice. Se meritiamo la Champions? Abbiamo fatto un qualcosa di straordinario per essere lì a giocarcela con queste squadre che sono corazzate costruite con altri budget. Noi ci abbiamo messo la forza di gruppo e l'entusiasmo della gente e sappiamo che grazie ai record siamo lì a giocarcela. L'abbiamo voluta con tutte le nostre forze e vogliamo prendercela".

Zenga: "Vorrei chiudere i conti"

"Vorrei chiudere i conti domani". Walter Zenga è carico per l'ultima gara della stagione allo stadio Scida che potrebbe significare salvezza per il Crotone, adesso a +6 sulla zona retrocessione. "Sentiamo che c'è ottimismo in città - ha detto il tecnico in conferenza - anche perché quello che abbiamo fatto ci viene riconosciuto. La Lazio è una grande squadra - continua Zenga - e lo dimostra la posizione in classifica ed il campionato che ha fatto. Squadra forte, con un ottimo allenatore e gioca molto bene a calcio. Noi dovremo giocare altrettanto bene per fare un risultato. Il Crotone questi scontri secchi li ha sempre saputi affrontare. Siamo arrivati a tre giornate dalla fine a giocarci la salvezza sulla quale nessuno avrebbe mai scommesso. Il primo match ball contro il Chievo, per episodi, non è andato come doveva andare. Abbiamo perso, raccolto i cocci e siamo ripartiti. Domenica abbiamo un'altra possibilità a due gare dalla fine e poi un'altra a cui non voglio pensare perché vorrei chiudere i conti domani".

La Lazio deve andare in Champions? Se a fine gara vinceranno, sarò il primo a stringere loro la mano. State sicuri, però, che anche per loro sarà un problema giocare a Crotone domani. Se anche dalle tv nazionali qualcuno vuole fare il tifo per altri, è la sua opinione. Io non la condivido, ne parliamo a fine campionato. Non mi è piaciuta. Come non mi piace che sabato sera ci sia Inter-Sassuolo e non sia domani alle 15. Non capisco perché a fine campionato le gare non si debbano giocare alla stessa ora per equità".