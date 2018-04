Lazio, Inzaghi: "Daremo anima e corpo per la Champions. Io qui a lungo"

Simone Inzaghi non può che essere contento per la grande prestazione della sua Lazio contro la Sampdoria. "I ragazzi sono stati bravissimi, perché oggi non era semplice: giocavamo contro una buonissima squadra, ma l’abbiamo interpretata bene fin da subito, assorbendo tra l’altro l’infortunio di un giocatore importante per noi qual è Parolo. È stata una grande vittoria davanti ai nostri grandi tifosi" le parole del tecnico biancoceleste a Premium.



La corsa Champions è serrata: "Abbiamo ancora quattro partite non semplici, a cominciare dalla prossima a Torino. Questa posizione ce la siamo meritata sul campo: le avversarie vanno forti, ma noi ci proveremo fino alla fine. Vogliamo rimanere nelle prime quattro, daremo anima e corpo per farcela. Cosa cambierebbe il raggiungimento o il non raggiungimento della Champions? Ora non ci pensiamo, siamo concentrati su queste partite che ci mancano".



"​Anderson dispiaciuto per il cambio? Quale giocatore non lo è? Sono contento della sua prestazione - aggiunge Inzaghi - come di quella di Nani, che è subentrato benissimo. Aggettivi per Immobile? Sta facendo cosa grandissime, in questi anni ci ha abituato al meglio, ma deve ringraziare anche il gruppo che ha dietro e che lo mette ogni volta in condizione di esprimersi così".



Non ci sono dubbi sul proprio futuro e nemmeno sulla semifinale Champions: "Io ho un contratto di due anni, sto benissimo qui e penso di rimanerci a lungo. Chi tifo martedì tra Liverpool e Roma? Guarderò la partita coi mei figli senza tifare".