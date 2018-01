Lazio, Inzaghi: "Cutrone? Incredibile, ci spiegheranno pure questa"

La Lazio si ferma a San Siro, battuto 2-1 dal Milan. Ecco le parole di Simone Inzaghi a Premium Sport dopo la partita.



"Potevamo sviluppare meglio il primo tempo, ma sull'1-1 abbiamo preso una traversa con Luis Alberto e nel secondo tempo avremmo ampiamente meritato il pareggio. Il Milan ha fatto la partita che doveva fare, c'è del rammarico. Abbiamo perso, ma nella ripresa la squadra è stata sfortunata tra le parate di Donnarumma e i pali"



"Il mani di Cutrone sul gol? Incredibile. Io sinceramente non me n'ero accorto, ci spiegheranno anche questa. Una punizione che viene deviata con un braccio: me l'avevano detto a bordo campo, l'ho chiesto anche a Cutrone. Per l'ennesima volta cercheremo di capire".