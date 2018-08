Lazio, Inzaghi: "Così non basta, ma resto fiducioso"

Simone Inzaghi non nasconde la delusione per il ko della Lazio allo Stadium, il secondo in altrettante giornate. "Non sono soddisfatto. Abbiamo fatto due partite discrete, ma con Napoli e Juventus non basta. Siamo stati troppo leggeri, abbiamo sbagliato dei passaggi semplici. Dovevamo fare di più" evidenzia il tecnico.



"Per 30 minuti - prosegue Inzaghi a Sky - siamo stati bene in campo, poi il gol di Pjanic ha cambiato la gara. Nel secondo invece c'è stato un buon possesso palla, ma abbiamo creato molto poco. Non ci siamo limitati a punzecchiare lo scorso anno (quando i biancocelesti vinwero 2-1 ndr) ma abbiamo fatto gol e azioni".



L'allenatore degli Aquilotti preferisce non soffermarsi troppo sui singoli: "Penso che tutti debbano salire di condizione, è superfluo parlare di Milinkovic-Savic. Correa si sta integrando nel migliore dei modi. Non ci aspettavamo questo inizio, volevamo un calendario diverso, però nessuno può farci niente".



L'attenzione è rivolta già al futuro: "Resto fiducioso perché possiamo solo far meglio. Dopo la sosta inizierà un tour de force, con anche gli impegni di Europa League, quindi dovremo muovere il prima possibile la classifica e riprenderci".