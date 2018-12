Lazio, Inzaghi contro tutti: arbitri, VAR e...l'Olimpico

Non vuole arrendersi. Nemmeno davanti al presunto ennesimo torto arbitrale subito. Perché se il contatto Donsah-Felipe Anderson non è stato considerto dal VAR, il rapporto tra la tecnologia e Simone Inzaghi resta molto contraddittorio. Di fatto un amore mai nato e diventato oggetto di discussione anche nel prepartita di Lazio-Bologna con il club manager biancoceleste, Angelo Peruzzi, e quello dei rossoblu, Marco Di Vaio.

Un rapporto fatto di rabbia e tradimenti dopo i tanti errori a sfavore che stanno frenando la Lazio alla corsa alla zona Champions. E tutto rende Inzaghi molto nervoso. In campo si sbraccia ed urla spesso contro il quarto uomo. Con Donadoni si lamenta per il poco recupero concesso dall’arbitro D’Amato. In conferenza stampa, poi, se la prende anche con le condizioni del terreno di gioco dell’Olimpico: "Il terreno è in condizioni pessime, non va bene per giocare a calcio".

Dalla panchina urla, sbuffa e chiede spiegazioni a tutti. La rabbia, mai sopita per altre decisioni prese dal VAR, non lo lascia tranquillo. Ma, allo stesso tempo, Inzaghi ama ripetere che mai nessuno riuscirà a fermare il sogno Champions della sua squadra. Non parla di complotti e non vuole pensare male. Ma distorglierlo da quel nemico che lo sta facendo dannare più degli avversari in campo non è facile. È in credito con la sorte. Si sente derubato di punti che pesano in classifica. La Lazio è infatti uscita dalla zona Champions dilapidando, soprattutto per colpe non sue, un vantaggio che la metteva al riparo da qualsiasi controversia. Adesso non è più cosi e la Lazio è costretta a rincorrere quello che resta un sogno ancora realizzabile.