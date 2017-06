Lazio, Inzaghi: "Classifica ottima, Keita si recupera da solo"

E' un Simone Inzaghi logicamente soddisfatto quello che si presenta ai microfoni di Premium Sport dopo la vittoria sull'Udinese: "​Abbiamo fatto un’ottima gara, l’abbiamo giocata come volevamo. Siamo stati bravi, abbiamo sofferto pochissimo. Io credo che con qualsiasi modulo avremmo utilizzato oggi avremmo vinto perché è stata giusta l’interpretazione della partita". Ora la classifica si fa interessante, anche se arriva la sosta nel momento forse migliore della Lazio: "Speriamo di recuperare qualche infortunato, recupereremo Marchetti e Radu mentre per Biglia e Bastos ci vorrà più tempo. Tredici punti in 7 giornate sono un buon bottino ma dobbiamo continuare così. L’ambizione è quella di crescere e di affrontare le gare nel migliore dei modi".



Poi qualche accenno sui singoli: "Keita penso che si sia recuperato da solo, si è allenato nel migliore dei modi e sta aumentando il suo minutaggio. Si sta meritando tutte queste soddisfazioni dopo l’inizio difficile ed è anche grazie a lui se stiamo raccogliendo questi buoni risultati. Parolo ha fatto un’ottima gara, già l’anno scorso aveva giocato in questa posizione che ha già ricoperto anche in Nazionale. L’importanza del ritorno di De Vrij? E’ un fuoriclasse vero, ha delle letture difensive incredibili, è uno dei difensori più forti d’Europa. Adesso tornerà anche in Nazionale, gli faccio un grande in bocca al lupo".