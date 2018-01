Lazio, Inzaghi: "Aspetto novità su De Vrij, spero rimanga con noi"

"Siamo in attesa delle novità su de Vrij: mi auguro possa restare con noi". Simone Inzaghi, parlando della questione relativa al rinnovo di contratto del difensore olandese, in scadenza il prossimo 30 giugno, manda un messaggio allo stesso giocatore e alla società .



"Il suo rinnovo è un mio desiderio perché è un giocatore straordinario. Ma, ad eccezione dell'aspetto legato a de Vrij, fino ad oggi non ho parlato di mercato con la società perché ancora dobbiamo restare concentrati sulla partita di domani contro la Spal" aggiunge il tecnico biancoceleste.



Al Paolo Mazza comincerà il girone di ritorno: "Abbiamo fatto un grande percorso con la vittoria in Supercoppa, con il passaggio del turno in Coppa Italia e in Europa League. Avremmo meritato di più in classifica in campionato, partiamo da una buonissima base, ma si può sempre migliorare".



Guai a sottovalutare la squadra di Semplici: "Dovremo essere concentrati, ci vuole una partita di personalità, all'andata la Spal ci ha messo in difficoltà. Con la Sampdoria non meritava di perdere l'ultima, ho avvertito i ragazzi, serve una grande gara".



Nell'ultimo match del 2017 si è visto un grande Felipe Anderson: "E' un giocatore pienamente recuperato, è entrato benissimo a San Siro, avrebbe potuto fare gol. Sono contento di come si allena. Dal 20 gennaio avremo una partita ogni 3 giorni, ci sarà spazio per tutti. Quindi avrò bisogno di tutta la rosa, Felipe tornerà dall'inizio, così come Nani, che è un giocatore che si allena sempre al massimo, è un piacere lavorare con lui. Mi dispiace per l'infortunio di Caicedo, si è integrato bene. Di partita in partita vedremo".