Lazio-Inter, Rocchi arbitro, il Var sarà Irrati

A San Siro ci volle il Var per aiutare Gianluca Rocchi e del resto la tecnologia serve proprio a questo, a cancellare gli "abbagli", per utilizzare la parola scelta da Spalletti in quella circostanza: lo "spareggio" Champions dell'ultima giornata di Serie A tra Lazio e Inter è stato affidato all'arbitro di Firenze, lo stesso della gara d'andata che diede un rigore ai biancocelesti per mani di Skriniar e poi tornò indietro sui propri passi dopo aver visto al video l'involontarietà del tocco, con la palla che era rimbalzata sul braccio dopo aver colpito la gamba del difensore. A coadiuvarlo alla Var, stavolta, ci sarà Irrati.



Queste tutte le designazioni dell'ultimo turno di campionato.



Juventus-Verona: Pinzani di Empoli (Var: Nasca)

Cagliari-Atalanta: Massa di Imperia (Var: Damato)

Chievo-Benevento: Pasqua di Tivoli (Var: Valeri)

Genoa-Torino: Illuzzi di Molfetta (Var: Pezzuto)

Lazio-Inter: Rocchi di Firenze (Var: Irrati)

Milan-Fiorentina: Fabbri di Lanciano (Var: Mazzoleni)

Napoli-Crotone: Banti di Livorno (Var: Calvarese)

Sassuolo-Roma: Abbattista di Molfetta (Var: Aureliano)

Spal-Sampdoria: Di Bello di Brindisi (Var: Manganiello)

Udinese-Bologna: Gavillucci di Latina (Var: Doveri)