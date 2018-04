Lazio, in 200 al sit-in dei tifosi in Figc contro VAR e torti arbitrali

Sono circa in 200 i tifosi della Lazio arrivati in via Allegri, sotto la sede della Figc, intorno alle 18. Lo scopo della manifestazione è protestare contro le decisioni arbitrali che secondo i sostenitori biancocelesti stanno danneggiando la propria squadra.



"Fiorentina,Torino, Milan, Juve, Cagliari, senza contare le partite portate a casa comunque, nonostante clamorosi errori - è la lettera firmata dal gruppo ultrà Irriducibili -. Ogni lunedì siamo costretti a fare i conti con episodi arbitrali a nostro sfavore. Vorremmo occuparci di altro, ma di fronte ad un palese insulto alla nostra intelligenza, non possiamo restare a guardare. Per non essere complici di questi squallidi quanto miserabili giochetti di potere, l'appuntamento è per domenica 18 marzo alle ore18.00 in via Allegri sotto la Federazione. Sit-in di protesta contro una gestione del gioco calcio e della classe arbitrale ridicola e poco chiara. Come tanti anni fa, quando ci prendemmo uno scudetto, a difesa della Lazio per prenderci un posto in Champions che ci spetta. Adesso è il momento di far ricordare a lor signori, chi sono i tifosi della Lazio". Firmato "Irriducibili Lazio".

Il popolo biancoceleste è tornato sotto la sede della Figc 18 anni dopo l’11 maggio del 2000, tre giorni prima che il diluvio si abbattesse sul “Curi” di Perugia e che la Lazio vincesse il suo secondo scudetto in una domenica diventata romanzo. Quella volta i tifosi protestarono contro il Palazzo, la Juventus e l’arbitro De Santis, colpevole di aver annullato un gol al Parma (di Cannavaro) contro i bianconeri. Per dare maggior "voce" alla loro protesta, questa sera i tifosi entreranno all'Olimpico con 15' di ritardo: "15 minuti d’assenza contro indifferenza, malafede e incompetenza. Rispetto per la S.S. Lazio 1900" si legge nel comunicato della Curva Nord.