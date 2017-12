Lazio, Immobile squalificato per una giornata

Inzaghi chiedeva una prova tv al contrario, alla fine Ciro Immobile se l'è cavata col minimo della pena: una giornata di squalifica. Dopo la contestatissima espulsione rimediata contro il Torino per la reazione contro Burdisso, l'attaccante della Lazio salterà soltanto la trasferta di Bergamo contro l'Atalanta e rientrerà la settimana successiva per la gara dell'Olimpico contro il Crotone. Il giudice sportivo ha ritenuto "inammissibile" la richiesta della Lazio di valutare le immagini televisive, perché la prova tv è applicabile solo nei casi non visti dall'arbitro e non era questo il caso.



Nella sentenza si legge che "rilevato che sulla base del referto arbitrale, e della precisazione formulata dal Direttore di gara interpellato da questo Giudice, la condotta sanzionata si è tradotta in un contatto avvenuto di striscio non connotato da violenza e comunque senza alcuna conseguenza fisica per il calciatore avversario; ritenuto, pertanto, che la condotta del calciatore Immobile, pur certamente antisportiva, non assuma connotati di particolare gravità, alla stregua anche della scarsa intensità del contatto effettivo e dell’assenza di ogni qualsivoglia conseguenza (come da referto ed integrazione del Direttore di gara), il giudice dispone una giornata di squalifica e l'ammenda di 10mila euro".



Oltre a Immobile, è stato fermato anche il d.s. della Lazio, Igli Tare, reo di avere "assunto al termine del primo tempo, nel sottopassaggio che adduce agli spogliatoi, un atteggiamento intimidatorio nei confronti del direttore di gara rivolgendogli, in più occasioni, espressioni gravemente irriguardose".