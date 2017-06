Lazio, Immobile: "Sorpreso da Inzaghi, vogliamo stupire ancora"

Ciro Immobile a tutto campo: Lazio, Torino, Ventura e tanto altro nell'intervista a Premium Sport andata in onda venerdì sera nel corso di "A tu per tu". L'attaccante azzurro inizia dalla Lazio: "L’ho scelta perché è stata la squadra che più mi ha cercato tra tutte le squadre interessate a me. E una società con tante vittorie alle spalle e che doveva rilanciarsi proprio come me. Era un matrimonio perfetto".



In biancoceleste la rinascita dopo le negative esperienze al Borussia Dortmund e al Siviglia: “ A Dortmund un po’ è stata colpa mia e un po’ della squadra. Ma mi porto però dentro un’esperienza fantastica, sono riuscito a fare 4 gol in Champions ed è stata una tappa fondamentale per la mia carriera. Per quanto riguarda Siviglia è stata una stagione diversa, non ho mai avuto la fiducia, non mi sono mai sentito importante per l’ambiente". Quindi il Toro: "La Samp mi aveva chiamato prima di tutti ma ero troppo legato al Torino che in quel momento era in difficoltà e avevo voglia di dare una mano a chi mi aveva lanciato nel grande calcio e a chi mi voleva bene”.



Su Zeman e Ventura: “Il boemo è stato un maestro di vita mentre con il ct ho sempre avuto un rapporto umano speciale, nei momenti difficili si faceva sentire come persona, mi stava vicino.Con lui sono cresciuto tantissimo". La rassegna allenatori continua con Klopp ("Forse tatticamente è meglio Ventura, lui invece punta tutto sulle motivazioni") fino a Simone Inzaghi: "Mi ha sorpreso perché è un allenatore giovane ed è importante per noi che siamo un gruppo che sta crescendo: questo binomio tra noi e lui è un qualcosa di speciale e penso che lo stiamo dimostrando in campo".



Tornando alla Lazio, "il derby perso è una ancora ferita aperta, questa sconfitta però ci ha caricato ulteriormente, come abbiamo dimostrato a Genova contro la Sampdoria”. Questo l'obiettivo dei bianconcelesti: "Stupire. Non siamo partiti con il favore del pronostico ma siamo consapevoli della nostra forza. Questo può anche essere un difetto perché a volte perdiamo concentrazione in allenamento, siamo giovani ed è facile cadere nelle distrazioni. Però sono convinto che la squadra sia forte”.