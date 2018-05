Lazio, Immobile recupera per l'Inter

Buona, anzi ottima notizia per Simone Inzaghi. Il tecnico della Lazio nello spareggio Champions contro l'Inter in programma domenica sera potrà contare sul suo bomber, Ciro Immobile. Il centravanti si era infortunato a Torino il 29 aprile riportando una lesione di primo grado al bicipite femorale della coscia destra: nonostante l'entità dell'infortunio, che faceva pensare a una chiusura anticipata di stagione, il 28enne si è messo subito al lavoro per non perdere la sfida dell'anno in casa biancoceleste.



Così lo scorso venerdì, dopo le previsioni ottimistiche del medico sociale Rodia, è tornato a correre ed è di nuovo a disposizione per la gioia dei tifosi dell'Aquila. Ancora a rischio invece la presenza di Marco Parolo mentre sembra quasi certo il forfait di Luis Alberto, alle prese con una lesione agli adduttori della coscia sinistra rimediata con l'Atalanta. Per diversi motivi, legati al mercato, non dovrebbe esserci anche Stefan De Vrij.