Lazio, Immobile punge la Roma: "I trofei bisogna vincerli..."

Ciro Immobile interviene su Instagram il giorno dopo la cocente delusione per la sconfitta contro l'Inter e la conseguente esclusione dalla Champions League. L'attaccante della Lazio decide di rispondere a quanti nella Capitale, lato Roma, hanno esultato per la sconfitta biancoceleste: "I trofei tocca vincerli non basta andarci vicino!!! (Chiaro il riferimento alla semfinale Champions dei cugini ndr). Orgoglioso di voi ragazzi e ancora una volta grazie alla nostra gente". Il tutto corredato dalla foto della squadra di Inzaghi che posa con la Supercoppa Italiana conquistata lo scorso agosto con la Juventus...