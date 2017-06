Lazio, Immobile: "Napoli sempre nel mio cuore ma capisco Higuain"

Ciro Immobile non dimentica: "Sono un professionista e gioco per la Lazio ma il Napoli resta nel mio cuore e mai uscirà da lì. Ogni giorno auguro il meglio agli azzurri, tranne quando giocano contro me...". Nell'intervista a Kicker, l'attaccante azzurro dice la sua anche sul trasferimento di Higuain: "Un calciatore ha pochi anni di professionismo a disposizione: parlando di sentimenti capisco il Napoli ma da professionista capisco anche il punto di vista di Gonzalo".



Immobile ha poi ricordato l'ultimo Italia-Germania agli Europei: "Mai sofferto così tanto in vita mia, ci sono voluti giorni per elaborare". Ma per la punta di Torre Annunziata, Germania significa anche Borussia Dortmund: "Non giudico negativa la mia stagione in Bundesliga, avevo fatto anche 4 gol in Champions. Su di me dicevano di tutto, anche che non volessi imparare il tedesco: lingua difficilissima, Klopp mi lasciava un interprete mentre Tuchel me lo proibì e si fece dura...".



Infine, i due miti di Immobile: "Il primo assolutamente Del Piero, lo ammiravo da giovane quando ero nelle giovanili della Juventus. Anche se Trezeguet era un vero rapace d'area. E poi Klose, mi servono solo 45 gol per superarlo nella classifica cannonieri della Lazio... facile, no?".